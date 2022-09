Mais de mil detidos em protestos na Rússia contra mobilização adicional

Aumentou para mais de um milhar o número de detidos em diversas cidades da Rússia por participarem em protestos contra a mobilização de reservistas anunciada esta quarta-feira pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

A atualização dos número de manifestantes presos pelas forças de segurança foi avançada por uma organização não-governamental citada pela agência AFP.

Inicialmente, a organização de defesa dos direitos civis OVD-Info tinha confirmado pelo menos 44 detenções, embora fosse previsível que o número aumentasse, devido às convocatórias para protestos nesta tarde de quarta-feira.

Contas das redes sociais ligadas à oposição na Rússia, entre as quais a do dirigente da oposição Alexei Navalny, difundiram vídeos que supostamente mostram estes primeiros protestos.

O ministério público de Moscovo já avisou de que a participação em tais manifestações ou a mera difusão das respetivas convocatórias poderá constituir crime, depois de terem sido publicados na internet os primeiros apelos para protestar contra o envio de militares na reserva em idade de combate para a guerra na Ucrânia.

Segundo o ministério público, a convocação dessas manifestações não foi coordenada com as autoridades pertinentes, que devem autorizar qualquer ação desse tipo. As autoridades russas não permitem qualquer concentração contrária às diretrizes do Governo.