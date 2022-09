Centenas de baleias-piloto encalhadas na Austrália

Mais de 200 baleias-piloto, também conhecidas como golfinhos-piloto, foram encontradas, esta quarta-feira, encalhadas na costa oeste da Tasmânia, na Austrália.

De acordo com o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Tasmânia, o grupo de 230 cetáceos “encalhou perto do porto de Macquarie” e “pelo menos metade dos animais parece estar viva”.

Uma equipa do Programa de Conservação da Marinha procede, a esta altura, à operação de resgate das baleias.

David Midson, do Conselho do Costa Oeste apela às pessoas que se mantenham afastadas dos animais e lembra que se trata “de uma espécie protegida, mesmo, depois de mortas”.

O cientista marinho da Universidade de Griffith, Olaf Meynecke explica o sucedido com as alterações nas correntes oceânicas que podem estar a obrigar as baleias a procurarem comida em diferentes áreas.

“Quando fazem isso e não estão na melhor condição física podem levá-las a correr mais riscos e talvez aproximarem-se mais da costa”, explica.

Na segunda-feira, 14 cachalotes foram encontrados mortos na ilha de King, ao largo da costa norte da Tasmânia.

Em 2020, cerca de 470 baleias-piloto encalharam em bancos de areia na costa oeste da Tasmânia. Apesar dos esforços, mais de 300 animais acabaram por não resistir.