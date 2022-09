Anúncio de Putin é "uma consequência do desaire" das forças russas

Numa mensagem dirigida à nação, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma "mobilização parcial" dos cidadãos do país, quando a guerra na Ucrânia está quase a chegar ao sétimo mês do conflito, numa mensagem dirigida à nação.

Em declarações à Renascença, o major-general Carlos Branco analisou a situação, considerando que o discurso resulta do fracasso das tropas de Moscovo.

“Considero que estes desenvolvimentos que estamos a ver agora - o discurso do Putin, o conteúdo, as palavras que ele empregou - são, exatamente, uma consequência do desaire que as forças russas tiveram no campo de batalha. São uma tentativa de corrigir essas falhas, porque desde o início que a Rússia se envolveu no conflito com um número muito reduzido de soldados", justifica.

Sobre o impacto desta mobilização, refere que dependerá de "um número de fatores que nós não controlamos, um deles é saber quando é que as nossas forças estarão prontas para entrar em combate e se, de facto, vão entrar em combate no momento certo, por exemplo”.

Para Carlos Branco, não restam dúvidas de que, depois deste discurso de Putin, vai tornar-se impossível a realização de um pacto negocial.

“Este desenvolvimento, por parte da Rússia, criou um ponto de não retorno do ponto de vista de uma solução negocial. Essa questão, a partir deste momento, está posta de parte. Daqui para a frente, vamos continuar a assistir aos combates até à capitulação de um dos litigantes”.