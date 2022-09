"Vão para a cama". Putin fala sobre os referendos no Donbass na quarta-feira de manhã

Ao início da noite desta terça-feira, Sergei Markov, antigo conselheiro do Presidente russo, revelou na sua conta do Telegram um primeiro sinal de que a declaração não aconteceria esta terça-feira, ao dar conta do adiamento dessa intervenção de Putin para esta quarta-feira.

Também Margarita Simonyan, uma das principais propagandistas do Kremlin e editora-chefe do órgão Russia Today (RT), aconselhou, no Twitter, que as pessoas “vão para a cama”, dando como certo que o líder do Kremlin não falaria à nação esta terça-feira à noite.

De acordo com a Forbes Russia, que contactou fontes do Kremlin, o discurso de Putin está pré-gravado e será conhecido "quando o Extremo Oriente acordar".

Este será o primeiro discurso do Presidente russo, após o início da guerra na Ucrânia, na madrugada de 24 de fevereiro.



[notícia atualizada às 22h45]