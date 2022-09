"Vão para a cama". Putin adia declaração sobre referendos no Donbass

Vladimir Putin terá adiado o discurso sobre os referendos convocados para as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, anunciou esta terça-feira a estação televisiva Russia Today, citando a conta Telegram de Sergei Markov, antigo conselheiro do Presidente russo.

Também Margarita Simonyan, uma das principais propagandistas do Kremlin e editora-chefe do órgão Russia Today (RT), aconselhou, no Twitter, que as pessoas “vão para a cama”.