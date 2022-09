Ucrânia. Zelensky diz que ocupantes "estão a entrar em pânico" em Kharkiv

No seu habitual discurso noturno, o presidente ucraniano falou sobre os avanços das forças ucranianas e sobre a libertação de territórios ocupados pelos russos, afirmando que os ucranianos estão “a estabilizar a situação” e a “aguentar” posições em Kharkiv.

“Fazemos de forma tão assertiva que os ocupantes estão a entrar em pânico”, afirmou Volodymyr Zelensky, deixando uma mensagem clara aos colaboradores do Kremlin em solo ucraniano: fugir ou render-se.

“Ou tentam escapar - e veremos se a Rússia os deixará entrar no seu território, apesar de lhes ter dado passaportes - ou serão acusados de acordo com a legislação atual da Ucrânia.”

Não esquecendo o funeral da rainha Isabel II, Zelensky também recordou a presença do primeiro-ministro e da primeira-dama ucranianos em Londres, agradecendo a “todos os nacionais no Reino Unido que mostraram aos nossos amigos britânicos que, neste momento solene, a Ucrânia está com eles”.