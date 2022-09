Sismo no México fez dois mortos e 10 feridos

As autoridades do México contabilizam dois mortos e 10 feridos, na sequência do terramoto de 7.7 na escala de Richter que atingiu o país.

De acordo com Laura Velázquez, coordenadora nacional de proteção civil, as duas mortes ocorreram no porto de Manzanillo, em Colima, no oeste do México, onde também se registaram nove feridos. Um outro ferido foi contabilizado em Coalcomán, onde se situou o epicentro do sismo.

O presidente mexicano, López Obrador diz ter sido “uma questão de sorte” o facto de o número de mortos não ter sido maior.

Mais de três mil habitações sofreram danos.

O epicentro localizou-se perto da costa do Pacífico, a cerca de 400 quilómetros a oeste da capital e 59 quilómetros ao sul de Coalcomán, a uma profundidade estimada de 15 quilómetros.