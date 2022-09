Riqueza global cresce, mas está cada vez mais nas mãos de poucos

A riqueza no mundo cresceu 9,8% em 2021, mas está cada vez mais concentrada em poucos. Quase metade do dinheiro está nas mãos de 1% das pessoas, de acordo com dados divulgaods pelo Credit Suisse Bank esta terça-feira.

Segundo o estudo da instituição, a riqueza global somava, no final do ano passado, 465 mil milhões de euros, 45,6% dos quais eram propriedade de 1% da população, o que representa mais 1,7% do que em 2020.

Além disso, o aumento da riqueza concentrou-se em apenas dois países: os Estados Unidos representam metade do total e a China um quarto do 'bolo'. O resto do mundo repartiu o quarto do valor restante, refere a análise do Credit Suisse Bank, citada pela agência espanhola de notícias Efe.

O aumento de 9,8% da riqueza num ano já está, no entanto, a ser corrigido pelas taxas de câmbio atuais, mas sem esse fator o crescimento chegaria aos 12,7%, o que representa a taxa anual de crescimento mais rápida já registada. Isto acontece num ano em que o mundo estava apenas a começar a recuperar da pandemia de Covid-19.