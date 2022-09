Revolut alvo de ataque informático em larga escala

Contudo, estes dados não batem certo com a informação prestada às autoridades da Lituânia, país onde a Revolut tem uma licença bancária, relatando 50.150 clientes afetados, incluindo 20.687 na Zona Euro.

O ciberataque foi identificado já a 10 de setembro e foi resolvido no dia seguinte, mas a Revolut não desvenda o número exato de pessoas afetadas. Feitas as contas, com base nos 20 milhões de clientes que o site oficial menciona, os hackers terão acedido a 32 mil contas.

A Revolut foi alvo de um ataque informático em larga escala, pelo que a informação pessoal de dezenas de milhares de utilizadores do banco online terá ficado comprometida.

Numa mensagem na Dark Web, os piratas dizem que co(...)

Esta plataforma digital, que se tem revelado como alternativa à banca tradicional, também tem rejeitado comentar o tipo de dados a que os hackers tiveram acesso. No entanto, de acordo com a mensagem oficial enviada aos clientes afetados, a Revolut garante que "não acederam a detalhes do cartão, códigos PIN ou palavras-passe."

Mais uma vez, a informação comunicada pela empresa difere daquela que foi transmitida às autoridades, segundo a qual o ataque informático conseguiu aceder a "informação parcial sobre os dados de pagamento em cartão", assim como os nomes, moradas, emails e contactos dos clientes.

No final do ano passado, 500 mil pessoas usavam a Revolut em Portugal, de acordo com a agência Lusa.