Portugal retira candidatura à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade

O antigo ministro das Finanças João Leão já não é candidato à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). A informação é avançada pelo Ministério das Finanças.

A nota do Ministério refere que, tal como o português, também o luxemburguês Pierre Gramegna, candidato ao cargo, retirou a sua candidatura.

"Na sequência de consultas informais que tiveram lugar nos últimos meses entre os ministros das Finanças da área do euro, verificou-se que, ainda que cada um dos candidatos tenha reunido um grande número de votos, nenhum dos dois conseguiu obter a maioria qualificada de 80% dos votos necessária para ser nomeado Diretor-Geral do MEE", lê-se no comunicado.

Assim, acrescenta a nota, "para evitar um impasse e para não prejudicar a sucessão de Klaus Regling, atual diretor geral do MEE, as duas candidaturas foram retiradas da disputa a partir de hoje".

O MEE foi criado em 2012 e até agora tem sido liderado por Klaus Regling, alemão, 71 anos, que termina o seu mandato a 7 de outubro de 2022.

João Leão foi um dos quatros candidatos ao cargo de diretor-Geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). Para além dele e do ex-ministro das Finanças luxemburguês, Pierre Gramegna, candidataram-se o antigo chefe de gabinete do comissário europeu da Economia Marco Buti e o antigo secretário de Estado das Finanças da Holanda Menno Snel.

No entanto, no início deste mês já só restavam na corrida João Leão e Pierre Gramegna. A votação para escolher o sucessor de Regling já foi adiada três vezes.

Segundo o Ministério das Finanças, "o presidente do Eurogrupo e presidente do Conselho de Governadores do MEE, Paschal Donohoe, informará oportunamente sobre o processo subsequente".