“Poluidores têm que pagar”. Guterres pede que crise climática seja prioridade de todos os Governos

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) voltou a pedir, esta terça-feira, “um imposto extraordinário” sobre os lucros dos combustíveis.

António Guterres falava no arranque na semana de alto nível das Nações Unidas, no âmbito da 77ª Assembleia Geral, a primeira em formato presencial, depois da pandemia.

“Hoje apelo a todas as economias desenvolvidas que coloquem um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas de combustíveis, cujos fundos devem ser redirecionados de duas maneiras: para os países que estão a sofrer devido à crise climática e para as pessoas que estão a braços com o crescimento dos preços dos alimentos e da energia”, defendeu o secretário-geral.

Guterres elegeu a crise climática como “batalha que temos de travar”, constituindo-se como “a prioridade”, que deve ser, “de todos os governos e organizações multimateriais”.

Todavia, sublinhou, “a ação climática está a ser posta na linha detrás”, não obstante o grande apoio público para esta questão.

“A emissão de gases com efeitos de estufa deverá diminuir até 2030, para que haja qualquer esperança para alcançar as emissões zero em 2050. Porém, as emissões estão a aumentar a níveis recorde e estamos a chegar a um aumento de 14% nesta década”, afirmou, lembrando a sua ida recente ao Paquistão, país devastado nos últimos meses por inundações, agravadas durante a época das monções, e que já fizeram milhares de vítimas.

“O planeta está a ser vítima desta política de terra queimada”, acentuou, para acrescentar que, só no último ano, “vimos a pior onda de calor desde a Idade Média, grandes secas na China, nos Estados Unidos e noutros lados, a fome no corno de África, um milhão de espécies em risco de extinção”, num cenário que não deixa nenhuma região de fora.

“E ainda não vimos tudo”, afirmou. “Os verões mais quentes de hoje poderão ser os verões mais frios de amanhã. Choques climáticos podem tornar-se acontecimentos frequentes, e com cada desastre, são sempre as mulheres e as raparigas as mais afetadas”, num caso que considerou ser de “estudo na justiça moral e económica”.