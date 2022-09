Morte de mulher na prisão desperta manifestações contra o regime no Irão

Mahsa Amini, detida por alegadamente violar as leis do uso do hijab, morreu sob custódia da polícia religiosa do Irão. O incidente despertou tumultos contra o regime em várias cidades e universidades do país, que pediam, inclusivamente, a morte do líder Ali Khamenei.

Os protestos dos últimos dias, liderados sobretudo por mulheres, ocorreram em mais de uma dúzia de cidades iranianas, especialmente na capital, Teerão, e na zona do Curdistão, de onde a jovem de 22 anos era natural.

Na cidade de Saghez, no noroeste do país, várias mulheres chegaram a retirar e até a queimar os seus véus, em protesto contra a lei que obriga ao uso do hijab, enquanto exclamavam: "Morte ao ditador!"