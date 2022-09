Japão. Tufão causa pelo menos quatro mortos e mais de 100 feridos

O tufão Nanmadol atingiu, na segunda-feira, o Sudoeste do Japão com chuvas e ventos fortes, causou, pelo menos, quatro mortos e mais de 100 ficaram feridas no Japão, segundo dados oficiais das autoridades hoje divulgados.



O porta-voz do governo, Hirozaku Matsuno, disse que o número pode aumentar, acrescentando que até ao momento, pelo menos, 114 pessoas ficaram feridas, 14 das quais gravemente.



Esta manhã, cerca de 140.000 casas estavam ainda sem energia no país, principalmente em Kyushu.

Os comboios de alta velocidade, companhias aéreas e serviços de entrega suspenderam as operações e cadeias de lojas de conveniência foram temporariamente encerradas no sudoeste do Japão, algumas autoestradas também foram fechadas.



O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu, na segunda-feira, às autoridades para avaliarem os danos “o mais rápido possível” e com “senso de urgência”, por forma a ser possível dar resposta a esta emergência e a ajudar os afetados.