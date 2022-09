Guterres diz que guerra na Ucrânia ameaça humanidade, mas evita condenações à Rússia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje na abertura do debate da Assembleia-Geral que a guerra na Ucrânia é uma "ameaça ao futuro da humanidade", mas evitou qualquer condenação direta à Rússia.

Num discurso sobre os grandes problemas que afetam a ordem mundial, era esperado que Guterres colocasse o foco na situação na Ucrânia e o secretário-geral da ONU preferiu assinalar possíveis entendimentos para resolver o conflito ao apontar o acordo, envolvendo as Nações Unidas e a Turquia, para escoar cereais acumulados nos portos ucranianos desde o início da guerra.

"Quando nos reunimos num mundo repleto de turbulências, uma imagem de promessa e esperança vem à minha mente: o navio 'Brave Commander'. Ele navegou no Mar Negro com a bandeira da ONU hasteada orgulhosamente. Por um lado, o que vocês veem é uma embarcação como qualquer outra navegando pelos mares. Mas olhem mais de perto. Na sua essência, este navio é um símbolo do que o mundo pode alcançar quando agimos juntos", disse Guterres na abertura do seu discurso.

"Está carregado com cereais ucranianos para o povo do Corno de África. Ele navegou por uma zona de guerra, guiado pelas próprias partes do conflito, como parte de uma iniciativa abrangente sem precedentes para obter mais alimentos e fertilizantes (...). A Ucrânia e a Federação Russa, com o apoio da Turquia, convergiram para que isso acontecesse, apesar das enormes complexidades, dos opositores e até do inferno da guerra. Alguns podem chamar de milagre no mar. Na verdade, é a diplomacia multilateral em ação", observou.

Frisando que a guerra desencadeou uma destruição generalizada, com violações massivas dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, Guterres avaliou que os relatórios sobre cemitérios em Izium, cidade na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, são "extremamente preocupantes".

De acordo com as autoridades locais, foram descobertas 443 sepulturas em Izium, incluindo uma que continha os corpos de 17 soldados ucranianos e uma inscrição que dizia "Exército ucraniano, 17 pessoas. Izium, morgue".

"A luta custou milhares de vidas. Milhões foram deslocados. Milhares de milhões em todo o mundo foram afetados. Estamos a ver a ameaça de divisões perigosas entre o ocidente e o sul. Os riscos para a paz e a segurança globais são imensos. Devemos continuar a trabalhar pela paz de acordo com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional", apelou.

Contudo, na visão do ex-primeiro-ministro português, a comunidade internacional "não está pronta ou disposta a enfrentar os grandes desafios dramáticos da nossa era", "crises que ameaçam o próprio futuro da humanidade e o destino do nosso planeta, como a guerra na Ucrânia e a multiplicação de conflitos em todo o mundo".