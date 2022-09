Caso Maddie. Casal McCann perde caso contra justiça portuguesa

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declarou, esta terça-feira, que a justiça portuguesa agiu da forma mais correcta ao ilibar o ex-inspector da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral de ter prejudicado os pais de Maddie McCann com o livro que escreveu sobre o desaparecimento da criança.



A informação está a ser avançada pelo jornal "The Gardian".

O Tribunal de primeira instância chegou a decretar que ex-inspector pagasse meio milhão de indemnização ao casal por causa do livro e do documentário que fez, mas Supremo acabou por absolver Gonçalo Amaral.



A menina desapareceu do apartamento turístico que a sua família alugou na Praia da Luz, no Algarve, na noite de 3 de maio de 2007, retirada do quarto onde dormia com mais dois irmãos. Os pais estavam a jantar num restaurante ali perto.

Após 14 meses de investigações controversas marcadas pela acusação, e depois pela exoneração, dos pais Gerry e Kate McCann, a justiça portuguesa encerrou o processo em 2008, antes de o reabrir cinco anos depois devido a “novos elementos”.

No entanto, o caso realmente não avançou até junho de 2020, quando a Procuradoria de Brunswick disse que tinha certeza que a menina morreu, acrescentando que as suas suspeitas recaíam sobre um homem que foi detido em Kiel em outro caso.

A 22 de abril, a duas semanas do caso prescrever, o alemão Christian Brueckner foi constituído arguido pelo Ministério Público de Faro no caso de desaparecimento de Maddie McCann que completaria 19 anos durante este mês de maio.

