​Três escocesas entram num pub… O futuro do Reino Unido num copo de "pint"

Terminou o funeral da Rainha Isabel II e viemos fazer o que os ingleses fazem num feriado nacional e, bom, dias da semana depois das 16h00 também. Fomos beber um pint (o mesmo é dizer uma cerveja fora do tamanho).



No pub “Princess of Wales”, em Londres, retransmite-se o funeral na televisão. Quase ninguém quer falar, afinal já se beberam uns copos, mas um grupo que abordamos sugere-nos que as amigas do lado são escocesas.

Nicola ("Nicky") é mais jovem. Vive em Cambridge mas é de Glasgow. Aos primeiros três segundos de entrevista já não consegue controlar a emoção de recordar a "mais incrível experiência de sempre".

A mãe Mary vem em socorro da filha. Diz que a Rainha é maravilhosa e que nunca haverá ninguém como ela.

A conversa evolui para o óbvio. Mas os escoceses não estão descontentes e querem independência? A resposta enche o bar, um redondo "noooo" e um sorriso de quem já esperava esta conversa.