Pelo menos um morto devido a terramoto de 7.6 no México

Foi ativado um alerta de tsunami para a região, com vagas entre um e três metros, segundo o Serviço de Alerta de Tsunamis dos EUA.

Há pelo menos um morto a registar na sequência do terramoto de magnitude 7.6 que abalou o México ao início da noite desta segunda-feira.

O epicentro do sismo foi registado a dez quilómetros de profundidade, na região de Michoacán, no sudoeste do país.

O sismo aconteceu minutos depois de um grande simulacro nacional, por ocasião do aniversário de outros dois grandes sismos em 1985 e 2017.

O abalo fez-se sentir com intensidade da Cidade do México.

Até ao momento, não há notícia de vítimas ou estragos materiais avultados, indicam as autoridades.