Furacão Fiona. Porto Rico está inundado e sem energia

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (SNM) de Porto Rico, as fortes chuvas causaram inundações repentinas que, em algumas áreas, chegaram a alcançar os 63 centímetros cúbicos.

No domingo, por volta das 15h20, o olho do Furacão Fiona chegou a Punta Tocon, no sul de Porto Rico. A passagem do furacão pela ilha causou danos "catastróficos", segundo o governador Pedro Pierluisi.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o estado de emergência em Porto Rico assim que as fortes rajadas de vento resultaram num corte geral de energia, em todos os 78 municípios da ilha.

Os danos ainda são impossíveis de calcular, mas o SNM avançou que apenas na metade leste da ilha contabilizam-se totais de precipitação acumulados entre 40 e 63 centímetros. Os ventos fortes ainda se sentem nos municípios do sul, de Guayama a Ponce, com rajadas entre os 48 e os 68 quilómetros por hora.

Até ao momento, há registo de várias estradas inundadas, um exemplo dos inúmeros danos materiais que se verificam em Porto Rico.