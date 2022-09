Alerta de tsunami após sismo de 7.6 no México

Um tremor de terra de 7.6 graus na escala de Richter foi registado esta segunda-feira na costa oeste do México, indica a Agência de Vigilância Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).

Foi ativado um alerta de tsunami para a região, com vagas entre um e três metros, segundo o Serviço de Alerta de Tsunamis dos EUA.

O epicentro do sismo foi registado a dez quilómetros de profundidade, na região de Michoacán, no sudoeste do país.



Na avaliação da Agência Meteorológica do México, o sismo registou uma magnitude de 7.4 graus na escala de Richter.