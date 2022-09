No velório de Isabel II, Marcelo sentiu “estar perante 100 anos de história”

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido, este domingo, no Palácio de Buckingham, em Londres, pelo Rei Carlos III.

Em declarações aos jornalistas, revelou que, enquanto representante português, teve oportunidade de expressar os seus “pêsames” e a “dor com que Portugal tem acompanhado este momento, vibrando com o povo do Reino Unido”.

O Presidente da República prestou esta tarde homenagem à rainha Isabel II no velório, que está a decorrer no Palácio de Westminster, onde o corpo se encontra em câmara ardente.

Aos jornalistas, descreveu a experiência como estar “perante 100 anos de história”. Lembrou-se então que estava perante “os restos mortais de quem viveu praticamente 100 anos, atravessou a II Guerra, o pós-guerra, o período eufórico pós-queda do murro de Berlim.”

Marcelo disse ainda que se “sentiu a representar Portugal” e recordou-se da audiência que teve com Isabel II em 2016. Tratava-se de alguém que tinha uma “visão da história, quando fazia ainda história por outro”.