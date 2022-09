Itália. Tromba de água faz nove mortos

Uma tromba de água, seguida de cheias repentinas, provoucou nove mortos na região de Marche, no centro de Itália. Particular atingidas foram as localidades de Ostra e de Trecastelli, na província de Ancona.

Há ainda quatro pessoas desaparecidas.

Os bombeiros relatam casos de salvamento em que as pessoas não foram levadas pela torrente de água e de lama porque se refugiaram nos telhados de casa ou, estando na rua, no tejadilho de viaturas.



Segundo as autoridades italianas, caíram 420 milímetros de chuva por metro quadrado em menos de duas horas, metade do que chove num ano inteiro naquela região.



[notícia atualizada às 9h40]