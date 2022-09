Governador do Texas envia migrantes para a casa da vice-presidente dos EUA

Nos Estados Unidos, dois governadores republicanos enviaram dezenas de migrantes, de autocarro e de avião, para a residência oficial da vice-presidente, Kamala Harris, em Washington, e para a ilha de luxo Martha's Vineyard.

Segundo estação de televisão CNN, o governador do Texas, Greg Abbott, admitiu que o seu estado enviou intencionalmente dois autocarros com migrantes para a residência da vice-presidente, Kamala Harris, ao contrário de ocasiões anteriores, em que os autocarros eram enviados para a estação de comboios da cidade, Union Station.

Greg Abbott – um dos três governadores republicanos que admitem que têm enviado migrantes para o norte do país para protestar contra as políticas de imigração do governo Biden – contou que o seu estado enviou os autocarros diretamente para a residência de Harris.

“A vice-presidente Harris afirma que a nossa fronteira está ‘segura’ e nega a crise”, publicou Abbott no Twitter. “Estamos a enviar migrantes para o quintal dela para apelar ao governo Biden que faça o seu trabalho e proteja a fronteira”.

"Manobra política premeditada e cruel"



A Casa Branca, entretanto, já reagiu. "Há um procedimento a decorrer. Tivemos um processo em curso. Existe um mecanismo e meios legais (...) para gerir os migrantes. Quando os governadores republicanos interrompem este mecanismo e usam os migrantes como peões políticos, é vergonhoso", realçou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

A assessora considerou, durante a conferência de imprensa diária, a transferência de migrantes "uma manobra política premeditada" e "cruel".

Há meses que autoridades republicanas locais transportam imigrantes em autocarros para redutos democratas em todo o país.

Os republicanos acusam o Presidente dos EUA, Joe Biden, de ter transformado a fronteira com o México num 'coador' e estão a tentar colocar a imigração no centro da campanha para as eleições de novembro.

Karine Jean-Pierre referiu esta quinta-feira que serão "deportados, este ano, mais indivíduos detidos na fronteira do que nunca".

"Estamos a consertar um sistema avariado. Não é como apertar um botão, leva tempo", defendeu ainda.

Em abril, Abbott anunciou a sua intenção de enviar imigrantes indocumentados para Washington, em resposta à decisão do governo de Biden de rescindir um regulamento de saúde que permitia a expulsão destes devido à pandemia de covid-19, que não foi implementado devido ao bloqueio dos tribunais.

Mais tarde, em maio, o governador do Arizona, o também republicano Doug Ducey, imitou a medida e começou a enviar autocarros com migrantes para a capital. No início de agosto, autocarros com migrantes começaram a chegar a Nova Iorque e este mês a Chicago.

Na quarta-feira, o governador da Florida, Ron DeSantis, reivindicou a responsabilidade pelo envio de dois aviões com migrantes para a luxuosa ilha de Martha's Vineyard.

A porta-voz da Casa Branca disse que é "profundamente perturbador" que os cerca de 50 migrantes venezuelanos, incluindo crianças, transportados para a ilha tenham sido "enganados sobre seu destino e o que os esperava na chegada".

Ron DeSantis justificou a sua decisão com a inação do governo de Joe Biden, que "não move um dedo" para proteger a fronteira.