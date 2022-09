Dois polícias esfaqueados em Londres. Suspeito foi detido

Dois polícias foram esfaqueados na madrugada desta sexta-feira no centro de Londres. A agressão aconteceu por volta das 6h, na zona de Leicester Square, e envolveu um homem munido de faca. Os dois agentes feridos foram encaminhados para o hospital.

O atacante foi detido por suspeita de agressão corporal grave e hospitalizado para tratamento.

De acordo com um comunicado da polícia londrina, na detenção “foi utilizado uma ‘taser’ e o homem foi preso por suspeita de agressão corporal grave e ataque a um funcionário de serviço de emergência. Foi levado para um hospital para ser tratado, onde permanece”.

“Aguardamos mais atualizações sobre o estado de saúde deles”, lê-se no comunicado que acrescenta que “estão a decorrer as investigações sobre as circunstâncias do incidente”.