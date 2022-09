Delegação da China proibida de entrar no velório de Isabel II

Uma delegação do governo chinês foi proibida de entrar no local onde o corpo de Isabel II está em câmara ardente, no Palácio de Westminster, edifício do parlamento, em Londres, noticiou hoje a BBC. A notícia já tinha sido avançada na quinta-feira à noite pelo site Politico.

O presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, rejeitou o pedido da delegação chinesa para prestar a homenagem à monarca devido às sanções do país asiático contra cinco deputados britânicos e dois lordes, de acordo com a estação pública britânica, que não foi confirmada oficialmente.

No ano passado, a China impôs sanções de viagem e congelamento de bens a nove britânicos, incluindo sete deputados, por acusarem Pequim de maltratar a minoria étnica uigur na região chinesa de Xinjiang.

Em retaliação, Hoyle proibiu o embaixador chinês no Reino Unido de entrar no Parlamento, medida agora agora alargada à delegação chinesa que queria prestar os seus respeitos à Rainha na capela funerária.