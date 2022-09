Zelensky sofre acidente de carro. Líder ucraninano não sofreu ferimentos graves

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sofreu um acidente de carro, no regresso à capital de Kiev, depois de uma visita surpresa à cidade de Izium, na região de Kharkiv.

O chefe de Estado ucraniano esteve envolvido numa colisão do carro em que seguia com outra viatura e com os veículos que faziam parte da sua escolta presidencial.

No Facebook, o porta-voz do presidente, Sergii Nykyforov confirmou o sucedido e garantiu que Zelensky não sofreu ferimentos graves.

"Os médicos que acompanhavam o Chefe de Estado prestaram socorro ao motorista do carro e transferiram-no para uma ambulância", acrescentou, na sua publicação.

O acidente será investigado pelas autoridades ucranianas, detalha, ainda.

A região de Kharkiv foi recentemente liberta de controlo russo, depois de uma contraofensiva por parte das tropas ucranianas.