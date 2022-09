Von der Leyen em Kiev. UE ajudará Ucrânia durante o tempo que for preciso

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu hoje, durante uma visita a Kiev, que a União Europeia irá ajudar a Ucrânia a enfrentar a Rússia “o tempo que for preciso”.

Na Ucrânia, a presidente da Comissão Europeia conversou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o primeiro-ministro, Denys Chmygal, admitindo estar impressionada com “a bravura” das forças ucranianas na frente de guerra e confirmando uma ajuda financeira de 5 mil milhões de euros a Kiev proposta pela Comissão no início de setembro.

“Terá os seus amigos europeus ao seu lado durante o tempo que for necessário. Somos amigos para sempre”, afirmou no encontro.

O Presidente ucraniano também acentuou que “a prioridade” do país é entrar no mercado comum da União Europeia, onde bens, serviços e capitais podem circular livremente entre os países.

“A questão prioritária para nós é a integração da Ucrânia no mercado comum da UE, já que estamos a caminho do estatuto de membro da UE”, disse Zelensky numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia.

A presidente da Comissão tinha indicado, antes da sua viagem, que as discussões entre os dois responsáveis se concentrariam na forma de “aproximar as economias e as populações à medida que a Ucrânia caminha para a adesão” à União Europeia.

Os europeus aprovaram em junho a candidatura à EU da Ucrânia, que também pretende entrar na NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

A visita de Von der Leyen decorre em paralelo com um encontro entre os presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, respetivamente, no Uzbequistão, para uma cimeira regional da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), considerada como uma “alternativa” às alianças ocidentais.