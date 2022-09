Portugal tem "argumentos muito fortes" para integrar Conselho de Segurança da ONU

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, acredita que Portugal tem "argumentos muito fortes" para voltar a integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

O ministro encontrou-se, esta quinta-feira, com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. A reunião, que decorreu em Washington, foi o primeiro encontro bilateral entre os chefes da diplomacia de Portugal e dos Estados Unidos da América.

Portugal pretende intensificar contactos durante a 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU para preparar a candidatura ao Conselho de Segurança em 2026. Uma campanha que João Gomes Cravinho diz aos jornalistas ser "multifacetada".

"É uma campanha entusiasmante, com pontos de contacto com países com quem temos trabalhado muito, mas também com países que não temos muito contacto", realça.

"Estou confiante que é possível. Temos dois candidatos rivais que respeitamos, mas, sinceramente, creio que temos argumentos muitos fortes para voltarmos a integrar o Conselho de Segurança", aponta, ainda.