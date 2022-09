"Atitude imoral e blasfema". Kremlin critica exclusão de representantes russos do funeral de Isabel II

Além da Rússia, também a Bielorrússia e Myanmar foram excluídas da lista de convidados para as cerimónias fúnebres da monarca britânica, que morreu a 08 de setembro, aos 96 anos e após mais de 70 de reinado, no castelo de Balmoral, na Escócia.

"Consideramos esta tentativa britânica de utilizar a tragédia nacional que tocou o coração de milhões de pessoas em todo o mundo (a morte da rainha Isabel II), para fins geopolíticos, para acertar contas com o nosso país (...), profundamente imoral", lamentou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, num comunicado.

A Rússia condenou esta quinta-feira a atitude "imoral" e "blasfema" do Reino Unido por ter decidido não convidar qualquer representante russo para as exéquias da rainha Isabel II, na segunda-feira, devido às tensões diplomáticas entre os dois países.

Por seu lado, um grupo de deputados britânicos sancionados pela China escreveu às autoridades do Reino Unido expressando preocupação pelo facto de o Governo chinês ter sido convidado para o funeral de Estado de Isabel II.

O deputado conservador Tim Loughton disse hoje à estação de televisão pública britânica BBC que o convite à China devia ser retirado, invocando as violações dos direitos humanos do país e o tratamento dado à minoria uigur na região de Xinjiang, no extremo ocidental do país.

O Reino Unido "não pode, de forma alguma, ter representantes oficiais do Governo chinês a participar num acontecimento tão importante", sustentou.

O embaixador chinês no Reino Unido foi proibido de entrar no parlamento britânico depois de Pequim ter, no ano passado, sancionado sete membros da Câmara dos Comuns devido à respetiva posição sobre a China.

Não se sabe ainda se o Presidente chinês, Xi Jinping, que hoje está reunido com o Presidente russo, Vladimir Putin, numa cimeira no Uzbequistão, marcará presença no funeral de Estado que se realiza na segunda-feira.

Notícias na imprensa chinesa sugerem que poderá ser o vice-presidente chinês, Wang Qishan, a representar o país no funeral da monarca com o mais longo reinado da história britânica (70 anos e 214 dias), e o segundo mais longo do mundo, só atrás do rei francês Luís XIV.