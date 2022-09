Bruxelas quer proibir produtos fabricados com recurso a trabalho forçado

Bruxelas propôs hoje eliminar do mercado da União Europeia (UE) todos os produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado. As autoridades dos 27 passam a ter a possibilidade de, na sequência de uma investigação, retirar do mercado interno produtos assim fabricados.



Segundo as estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), existem 27,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, em situação de trabalho forçado em todo o mundo, nos diferentes continentes.

"Esta proposta fará uma verdadeira diferença no combate à escravatura moderna, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O nosso objetivo é eliminar do mercado da UE todos os produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado, independentemente do local de fabrico. A proibição aplicar-se-á tanto aos produtos nacionais como às exportações e importações", afirma em comunicado o vice-presidente da Comissão, responsável pela pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis.

As autoridades competentes e as autoridades aduaneiras deverão trabalhar em conjunto para garantir o funcionamento do sistema. As autoridades nacionais deverão aplicar a proibição através de uma abordagem de controlo rigorosa.