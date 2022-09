UE quer proibir produtos fabricados em trabalho forçado

A Comissão Europeia quer proibir, no mercado da União Europeia (UE), produtos fabricados com recurso a trabalho forçado, importados ou produzidos no bloco.

Segundo a proposta apresentada esta quarta-feira, as autoridades nacionais passam a ter a possibilidade de retirar do mercado interno os produtos fabricados com trabalho forçado na sequência de uma investigação.

Por outro lado, as autoridades aduaneiras da UE identificarão e bloquearão os produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado nas fronteiras do bloco.

Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), existem 27,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, em situação de trabalho forçado, em muitas indústrias e em todos os continentes.