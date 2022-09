🔴 Em direto. Urna de Isabel II percorre ruas de Londres até Westminster

Realiza-se esta quarta-feira à tarde o desfile do caixão com o corpo da Rainha Isabel II, em Londres.

A procissão cerimonial realiza-se entre o Palácio de Buckingham e Westminster Hall.

Nas ruas de Londres estão milhares de pessoas para acompanhar o cortejo fúnebre.

O Rei Carlos III lidera o desfile a pé, acompanhado pelos filhos William e Harry, e pelos irmãos, Ana e André.

Alguns voos no aeroporto de Heathrow poderão ser adiados por forma a assegurar o silêncio nos céus durante a procissão cerimonial do caixão da Rainha Isabel II do Palácio de Buckingham para Westminster Hall.



Segundo um porta-voz do aeroporto londrino, "os passageiros serão diretamente notificados pelas suas companhias aéreas sobre quaisquer alterações aos voos".