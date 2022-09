"Conheci estas pessoas no caminho para aqui". Milhares de pessoas chegam de todo o lado para o adeus a Isabel II

Enquanto o sol se põe atrás de Westminster, a enorme fila de pessoas que querem passar junto da urna de Isabel II vai finalmente acelerando o passo e entrando num ritmo mais próprio desta cidade.

Novos, velhos, turistas, executivos de fato ou famílias com carrinhos de bebé, de todas as etnias. Vêm de vários pontos do Reino Unido, muitos de Londres, há também turistas e outros tantos de países da Commonwealth.

"É uma boa mistura", analisa um voluntário destacado pela câmara de Londres para esta megaoperação logística e de segurança, que nos ajuda a encontrar o caminho por entre as ruas fechadas aos transeuntes e ao trânsito.

Seguem o percurso definido pelas autoridades, que pode estender-se até aos oito quilómetros ao longo da margem sul do Tamisa e que prevê vários pontos de apoio médicos e logísticos (só WCs são 500).

No primeiro dia chegou aos quatro quilómetros e noite dentro continuamos a vê-los a caminhar ágeis até à entrada de Westminster Hall, onde a segurança escrutina todas as mochilas e carteiras à entrada.

Christine trava a marcha para falar connosco, as duas mulheres com quem conversa esquivam-se ao microfone. “Vim aqui para apresentar as minhas condolências…”.