Mais um alto funcionário russo morto. Ivan Pechorin caiu de um barco

Ivan Pechorin, diretor administrativo da indústria de aviação da Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico (ERDC), morreu no último sábado, com 39 anos, alegadamente na sequência de uma queda de um barco que seguia a alta velocidade, perto da Ilha Russky, no Mar do Japão, no sábado.

Segundo avançado pela agência NEXTA, Pechorin terá caído do barco devido a uma intoxicação alcoólica.



Segundo o Pravda, Pechorin e os amigos seguiam num passeio de barco e estariam embriagados, quando o diretor alegadamente caiu do convés do barco, cerca de 40 minutos após o início viagem.



“A morte de Ivan é uma perda irreparável para amigos e colegas, uma grande perda para a empresa. As nossas sinceras condolências à família e amigos”, lamentou a Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, citada pelo New York Post.



O executivo russo tinha participado poucos dias antes no VII Fórum Económico Oriental, organizado pelo presidente russo, Vladimir Putin.