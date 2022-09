Dezenas de mortos em noite de confrontos entre Arménia e Azerbaijão

O Ministério da Defesa da Arménia denunciou na segunda-feira à noite um ataque do Azerbaijão com artilharia e 'drones' contra várias cidades, perto da fronteira comum, que terá causado 49 mortos entre soldados arménios. Estes foram os combates mais violentos entre os países desde a guerra de 2020 pela região disputada de Nagorno-Karabakh.

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, pediu ao Presidente russo, Vladimir Putin, ao chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, e ao chefe diplomático norte-americano, Antony Blinken, que reajam "à agressão" do Azerbaijão.



Durante conversações separadas, Pashinian disse hoje que espera "uma resposta adequada da comunidade internacional", uma vez que estão em curso, de acordo com o Governo de Erevan, confrontos na fronteira.

As autoridades arménias já tinham denunciado os preparativos do Azerbaijão para uma "provocação" militar na fronteira com a Arménia.

França leva confrontos à ONU

"A França levará a situação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual atualmente detém a presidência", declarou o Eliseu, após uma conversa telefónica entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, na madrugada de hoje.



O Presidente Macron continua a pedir "estrito respeito pelo cessar-fogo e respeito pela integridade territorial da Arménia", acrescentou a Presidência francesa.

Macron declarou "estar disponível" para discutir com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e "à disposição das partes para que todas as questões relacionadas e resultantes deste conflito sejam resolvidas exclusivamente por meio da negociação".

Moscovo e Erevan querem "estabilizar situação"

Numa conversa telefónica com seu homólogo russo, Sergei Shoigu, o ministro da Defesa arménio, Souren Papikian, "apresentou a situação resultante da agressão em larga escala do Azerbaijão", refere a tutela.

Os dois homens "concordaram em tomar as medidas necessárias para estabilizar a situação", acrescenta-se no comunicado.

Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, pediu hoje à Arménia que "pare com as suas provocações" contra o Azerbaijão, após a retomada de intensos combates na fronteira entre os dois países.

"A Arménia deve parar as suas provocações e concentrar-se em negociações de paz e cooperação" com Baku, disse o ministro turco numa mensagem publicada na rede social Twitter.

UE apela ao respeito pelo cessar-fogo



"É imperativo que as hostilidades cessem e haja um regresso à mesa das negociações", defendeu em comunicado o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

"Todas as forças devem regressar às posições que ocupavam antes desta escalada e o cessar-fogo deve ser plenamente respeitado", salientou também o Alto Representante para a Política Externa da UE.

Borrell salientou também que tanto ele, a nível dos seus homólogos, como o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, junto dos líderes de ambos os países, estão a diligenciar no sentido de continuar a ser "um mediador honesto entre a Arménia e o Azerbaijão para ajudar a alcançar o objetivo comum de um Cáucaso do sul que seja seguro, próspero e em paz, para benefício de todo o seu povo".

Os dois países disputam várias zonas de fronteira, incluindo o território de Nagorno-Karabakh, um enclave no Azerbaijão ocupado pela Arménia, que provocou um violento conflito armado entre 1993 e 1994, com milhares de vítimas, antes de um cessar-fogo que foi violado diversas vezes.