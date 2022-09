Rei Carlos III define parlamento britânico como "o instrumento vivo da democracia"

O rei Carlos III disse esta segunda-feira, em Londres, que o Parlamento é "o instrumento vivo da nossa democracia".

O sucessor de Isabel II visitou o Parlamento britânico pela primeira vez enquanto monarca, para receber as condolências de membros da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes.

"Diante de todos, não posso deixar de sentir o peso da História que nos cerca e que nos lembra das tradições parlamentares vitais a que os membros das duas Câmaras se dedicam com tanto compromisso", disse o novo rei.



"Reunimo-nos hoje em memória da notável extensão do serviço dedicado da Rainha às suas nações e povos", disse ainda Carlos, sublinhando que Isabel II "se comprometeu a servir o seu país e o seu povo e a manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação".



Carlos III esteve no Westminster Hall acompanhado pela rainha consorte, Camila.