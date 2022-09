"Não é o meu rei". Manifestantes anti-monarquia vaiaram Carlos III junto ao parlamento britânico

Uma delas aproximou-se, em seguida, dos portões do edifício, e agentes da polícia reconduziram-na ao local onde inicialmente se encontrava, pedindo-lhe que não se aproximasse mais, segundo imagens transmitidas pelo 'site' da internet do jornal Evening Standard.

As duas contestatárias, brandindo cada uma uma folha de papel em que se lia "Não é o meu rei", "Abolição da monarquia" e "Fim ao feudalismo", postaram-se no passeio em frente ao Palácio de Westminster, em Londres, onde funciona o parlamento.

Duas manifestantes antimonárquicas vaiaram esta segunda-feira o Rei Carlos III à chegada ao parlamento britânico, com cartazes afirmando "Não é o meu rei" - raras vozes dissidentes neste período de luto após a morte de Isabel II.

Milhares de pessoas acompanharam procissão do caix(...)

A morte da Rainha Isabel II, figura que suscitou nos seus súbditos unidade e estabilidade durante os seus mais de 70 anos de reinado, desencadeou uma imensa emoção no Reino Unido, sendo esperada em Londres a presença de centenas de milhares de pessoas para se despedirem dela, este fim de semana.

Algumas vozes dissonantes elevaram-se, apesar de tudo, para condenar, em especial, o legado colonialista da monarquia britânica.

Segundo uma sondagem divulgada em junho, pelo instituto YouGov, por ocasião dos seus 70 anos de reinado, o Jubileu de Platina, 62% dos cidadãos britânicos são de opinião de que o país deve continuar a ser uma monarquia, ao passo que apenas 22% consideram que deveria haver um chefe de Estado eleito.

O apoio à monarquia é, contudo, mais fraco junto dos jovens, e Carlos III é bastante menos popular que a mãe.

Hoje, antes da chegada da urna de Isabel II a Edimburgo, a polícia escocesa foi aplaudida enquanto detinha, por atentado à ordem pública, uma mulher que segurava um cartaz em que se lia "Abolição da monarquia", embora se tenha feito ouvir entre a multidão o grito repetido de: "Larguem-na, é a liberdade de expressão".

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira à tarde, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos e 214 dias como chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outros países.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, após a súbita morte do pai, Jorge VI, que subiu ao trono após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, para poder casar com uma divorciada norte-americana, Wallis Simpson.

Após a morte de Isabel II, o seu filho primogénito, de 73 anos, tornou-se rei como Carlos III.