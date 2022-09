​Marcelo regressa a Angola para tomada de posse de João Lourenço

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, regressa a Angola para a tomada de posse do Presidente João Lourenço, que está marcada para quinta-feira.



A convite das autoridades angolanas, o Presidente da República desloca-se esta semana a Luanda, para assistir, no dia 15 de setembro, à cerimónia de tomada de posse do Presidente reeleito da República de Angola, João Lourenço”, anuncia uma mensagem publicada esta segunda-feira no site da Presidência da República.

Na sexta-feira passada, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou a reeleição de João Lourenço como Presidente de Angola e saudou o líder da UNITA (oposição) "pelos resultados obtidos".

"Terminado o processo eleitoral, com o acórdão, de ontem [quinta-feira], do Tribunal Constitucional de Angola, o Presidente da República enviou uma carta ao Presidente João Lourenço, felicitando-o pela reeleição", no sufrágio de 24 de agosto, segundo uma nota divulgada no site oficial da Presidência da República portuguesa.



Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa também saúda "pelos resultados obtidos, o principal candidato opositor", referindo-se a Adalberto da Costa Júnior, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).



A Comissão Nacional Eleitoral proclamou o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e o seu candidato, o Presidente cessante, João Lourenço, como vencedores das eleições gerais de 24 de agosto, com 51,17% dos votos, seguido da UNITA, com 43,95%.

Com estes resultados, o MPLA elegeu 124 deputados e a UNITA 90 deputados, quase o dobro das eleições de 2017.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve recentemente em Angola para o funeral do antigo Presidente José Eduardo dos Santos.