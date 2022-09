Ucrânia diz ter recuperado 3000 quilómetros quadrados do seu território

As autoridades militares da Ucrânia anunciaram que as suas tropas recapturaram mais de 3.000 quilómetros quadrados de território das forças russas, durante uma contraofensiva no nordeste da Ucrânia.

"Desde o início de setembro, mais de 3.000 quilómetros quadrados retornaram ao controlo ucraniano", disse Valerii Zaluzhnyi, comandante-em-chefe do Exército ucraniano, num comunicado.

"Em torno de Kharkiv, começamos a avançar não apenas para o sul e o leste, mas também para o norte. Estamos a 50 quilómetros da fronteira", declarou ainda Zaluzhnyi.

A Rússia anunciou no sábado que havia "retirado" as suas forças presentes "nas regiões de Balakliia e Izium", a fim de "fortalecer" o seu sistema em torno de Donetsk, mais ao sul, uma das capitais dos separatistas pró-russos.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções em todos os setores, da banca à energia e ao desporto.

A ONU apresentou como confirmados 5.587 civis mortos e 7.890 feridos, sublinhando que os números reais são muito superiores e só serão conhecidos no final do conflito.