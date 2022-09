Isabel II. Cortejo do caixão da rainha entre Balmoral e Edimburgo

O caixão com o corpo da Rainha Isabel II saiu este domingo do Castelo de Balmoral em direção a Edimburgo, onde os populares prestam respeito, antes de seguir para Londres na terça-feira.

Até agora, o corpo tinha estado no Salão de Baile do Castelo de Balmoral, onde permaneciam vários membros da família, nomeadamente a filha, Princesa Ana, os filhos, príncipes André e Eduardo, e alguns dos netos.

O cortejo do carro funerário com o caixão saiu às 10h e faz paragens em cidades como Aberdeen e Dundee. Esperam-se multidões ao longo do percurso.

Em Edimburgo, ficará em repouso na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial do monarca na Escócia, até segunda-feira à tarde, quando seguirá para a Catedral de Santo Egídio, na mesma rua a cerca de um quilómetro de distância.

Será naquela igreja que vai ficar 24 horas para que os cidadãos possam mostrar deferência junto ao caixão .

Antes, ainda esta manhã, tem lugar uma cerimónia de proclamação oficial do rei Carlos III no Castelo de Edimburgo, dando conta da morte de Isabel II e da ascensão do filho ao trono.

Entretanto, hoje em Londres, Carlos III vai receber a secretária-geral da Commonwealth e embaixadores dos países da coroa britânica no Palácio de Buckingham.

O rei visitará o parlamento na segunda-feira antes de viajar de avião para Edimburgo, onde acompanhará a procissão do caixão com o corpo da mãe até à catedral e assistirá à missa que se vai seguir.

O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e na quarta-feira à tarde para o Palácio de Westminster, o edifício do parlamento.

A rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto aos populares até segunda-feira de manhã para os populares prestarem homenagem.

O Funeral de Estado terá lugar na segunda-feira 19 de setembro, que foi declarado feriado nacional no Reino Unido.

A Rainha Isabel II morreu a 08 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.