🔴Em direto. Milhares acompanham cortejo do caixão de Isabel II

O caixão com o corpo da Rainha Isabel II saiu este domingo do Castelo de Balmoral em direção a Edimburgo, onde os populares prestam respeito, antes de seguir para Londres na terça-feira. Até agora, o corpo tinha estado no Salão de Baile do Castelo de Balmoral, onde permaneciam vários membros da família, nomeadamente a filha, Princesa Ana, os filhos, príncipes André e Eduardo, e alguns dos netos. O cortejo do carro funerário com o caixão saiu às 10h e faz paragens em cidades como Aberdeen e Dundee. Esperam-se multidões ao longo do percurso.

Em Edimburgo, ficará em repouso na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial do monarca na Escócia, até segunda-feira à tarde, quando seguirá para a Catedral de Santo Egídio, na mesma rua a cerca de um quilómetro de distância. Será naquela igreja que vai ficar 24 horas para que os cidadãos possam mostrar deferência junto ao caixão . Antes, ainda esta manhã, tem lugar uma cerimónia de proclamação oficial do rei Carlos III no Castelo de Edimburgo, dando conta da morte de Isabel II e da ascensão do filho ao trono.

Entretanto, hoje em Londres, Carlos III vai receber a secretária-geral da Commonwealth e embaixadores dos países da coroa britânica no Palácio de Buckingham. O rei visitará o parlamento na segunda-feira antes de viajar de avião para Edimburgo, onde acompanhará a procissão do caixão com o corpo da mãe até à catedral e assistirá à missa que se vai seguir. O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e na quarta-feira à tarde para o Palácio de Westminster, o edifício do parlamento.