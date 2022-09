Funeral de Isabel II realiza-se a 19 de setembro às 11 horas

O funeral da Rainha Isabel II está oficialmente marcado para dia 19 de setembro, às 11h00, na Abadia de Westminster, em Londres, anunciou, em comunicado, a família real.

O corpo da monarca estará no salão da abadia durante os quatro dias que vão preceder a cerimónia, aberto a visitas do público.

Esta será a conclusão de um longo protocolo que arranca este domingo, com a deslocação do corpo de Isabel II do Castelo de Balmoral para o Castelo Holyrood, em Edinburgo, via automóvel.

Na tarde desta segunda-feira, dia 12, haverá uma procissão para levar o caixão até à Catedral de Saint Giles. O rei Carlos III e os restantes membros da família real vão marcar presença na cerimónia.

Os cidadãos escoceses que queiram prestar homenagem a Isabel II vão poder visitar o seu corpo na Catedral.

Na terça-feira, dia 13, o caixão viaja por avião da Força Aérea Real de Edinburgo até Londres, para depois ser colocado numa sala do Palácio de Buckingham.

Finalmente, esta quarta-feira, dia 14, haverá uma nova procissão para deslocar o corpo da rainha para Westminster, onde receberá as homenagens finais e se realizará o funeral oficial.