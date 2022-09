Trudeau emocionado. "Era uma das minhas pessoas favoritas no mundo"

Numa publicação na rede social Twitter, o primeiro-ministro do Canadá - país da Commonwealth, a organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico -- lamentou a morte da rainha Isabel II, cuja notícia recebeu com o "mais pesado dos corações".

"Foi uma presença constante nas nossas vidas e o seu serviço aos canadianos permanecerá para sempre uma parte importante da história do nosso país", enalteceu.

De acordo com Justin Trudeau, ao olhar para a vida e para o reinado de Isabel II que durou tantas décadas, os canadianos vão sempre lembrar e apreciar "a sabedoria, a compaixão e o calor de Sua Majestade".

"Os nossos pensamentos estão com os membros da Família Real neste momento mais difícil", enfatizou.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia.