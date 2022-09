Sinos das igrejas do Reino Unido vão tocar em memória de Isabel II

Os sinos das igrejas vão tocar esta sexta-feira em todo o Reino Unido. Será ao meio-dia e a homenagem vai prolongar-se por uma hora.

O país vai cumprir dez dias de luto nacional pela morte de Isabel II.

Para este dia, estão previstas múltiplas homenagens dos britânicos a Isabel II, a Rainha de Inglaterra que morreu ontem aos 96 anos na Escócia, na casa de férias da família real.

Um dos locais de homenagem tem sido o Palácio de Buckingham residência oficial da monarquia britânica para onde milhares de pessoas se deslocaram nas últimas horas com velas e flores.

O Palácio de Buckingham anunciou que os sinos de igreja serão tocados em todo o Reino Unido em memória de Isabel II. Já as capelas e catedrais vão estar abertas para orações.

Com a morte de Isabel II chega ao fim também o mais longo reinado de uma monarca em toda a história, um reinado de 70 anos.

Vai suceder-se no trono britânico Carlos III, o filho mais velho de Isabel II.

De acordo com o jornal britânico The Times, Carlos III será formalmente proclamado Rei de Inglaterra no sábado. Já esta sexta-feira irá reunir-se com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss e depois, às seis da tarde vai dirigir-se ao país.



Na Câmara dos Comuns, mantém-se prevista uma sessão especial para os deputados prestarem homenagem à Rainha, uma sessão com início previsto para o meio-dia. Também hoje é esperada uma comunicação do novo monarca ao país.

Seguem-se agora 10 dias de luto nacional no Reino Unido que vão culminar com as cerimónias fúnebres de Isabel II na Abadia de Westminster. Cerimónias que contarão com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e também do ministro dos Negócios Estrangeiros.