Morte de Isabel II. "Perdeu-se uma amiga de Portugal"

O chefe da diplomacia portuguesa assinou hoje o livro de condolências pela morte da Rainha Isabel II na residência oficial do embaixador do Reino Unido em Lisboa, declarando que Portugal "perdeu uma amiga".

"Perdeu-se uma amiga de Portugal", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), João Gomes Cravinho, em declarações aos jornalistas presentes no local e após ter mantido um encontro à porta fechada durante 15 minutos com o representante diplomático britânico em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas sobre o formato da representação protocolar do Estado português nas cerimónias fúnebres da monarca britânica, João Gomes Cravinho afirmou que existe total disponibilidade de Portugal para se fazer representar ao mais alto nível, aguardando ainda as instruções do Palácio de Buckingham.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.