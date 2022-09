Morreu Isabel II. ​42 voltas ao mundo e duas visitas a Portugal

Veja também: Morreu a Rainha Isabel II

A viagem de vários dias a Portugal que levou a Rainha a visitar o Montijo, Setúbal, Lisboa, Queluz, Caldas da Rainha, Nazaré, Alcobaça, Batalha e Vila Franca de Xira, começou a 18 e terminou no dia 21 de fevereiro. Entre o povo, no Terreiro do Paço, estavam várias crianças e, entre estas, um pequeno Marcelo Rebelo de Sousa, que ficou de tal forma marcado pelo evento que o recordou, décadas mais tarde, numa visita à Rainha em Londres. “Sua Majestade, é uma honra para mim e para Portugal”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, depois de cumprimentar Isabel II. “Nós lembramo-nos das suas duas visitas de Estado a Portugal. Uma delas foi em 1957, quando eu era uma criança”. A Rainha ri-se e comenta, “era criança com certeza”, antes de Marcelo continuar. “Quando chegou a Lisboa, ao Terreiro do Paço, numa carruagem com o general Craveiro Lopes, eu estava lá para a ver, logo na primeira fila. Depois, em 1985 fui convidado para jantar a bordo do Britannia, porque na altura era líder da oposição”, recordou Marcelo Rebelo de Sousa. O entusiasmo com o qual o Presidente da República recordou essa visita espelha o sentimento geral da população. António Oliveira Salazar, na altura já presidente do Conselho de Ministros, fez os possíveis para que a viagem fosse um retumbante sucesso, numa altura em que apesar de Portugal ser ainda uma ditadura não havia grandes dificuldades nas relações diplomáticas entre os dois países aliados. Ficou famosa uma fotografia da jovem rainha, com tiara na cabeça, sentada ao lado de Salazar durante uma receção oficial, os dois a rir como se fossem grandes amigos. Isabel deixou Portugal um país mais amigo e Salazar um político mais seguro nos comandos do Estado.

Fora da rota dessa viagem ficou a cidade do Porto, com ligações históricas ao Reino Unido e uma importante comunidade britânica, mas a Rainha teve oportunidade de lá ir na sua segunda visita a Portugal, em 1985. Os portuenses encheram a Ribeira, colocando colchas bordadas às janelas e saíram à rua para ver o cortejo pela Avenida dos Aliados, num Rolls Royce engalanado com o estandarte real e com o da Presidência da República portuguesa. Em Lisboa Isabel II, sempre acompanhada pelo Duque de Edimburgo, foi recebida por Mário Soares, Presidente de um país agora democrático e recém-chegado à União Europeia. Houve também uma visita a Sintra e ao colégio inglês de Carcavelos, St. Julian’s, onde foi recebida entusiasticamente por jovens alunos dos diferentes colégios internacionais da região. Mais de 270 viagens Com mais de 270 viagens efetuadas só durante o seu reinado, Isabel II é a recordista absoluta entre chefes de Estado. No total foram pelo menos 128 países visitados, quer em viagens de Estado quer em viagens no contexto do Commonwealth. A esmagadora maioria foram em representação do Reino Unido, mas duas das suas viagens aos Estados Unidos foram na qualidade de Rainha do Canadá.

