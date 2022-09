Marcelo foi para a independência, mas acabou no comício de Bolsonaro

A três semanas das eleições presidenciais, o Brasil vive um ambiente tenso, muito pesado, carregado de ódio. No dia em que se assinalaram os 200 anos da independência do Brasil, o país foi engolido por comícios, e insultos de Jair Bolsonaro a Lula da Silva, “o quadrilheiro de nove dedos que disputa a eleição. Esse tipo de gente tem de ser extirpado na vida pública”, disse Bolsonaro no carro elétrico em Brasília, momentos depois de terminado o desfile na esplanada dos ministérios.

Mas não são apenas as palavras. Bolsonaro usurpou as cores da bandeira, o verde e o amarelo, e por isso quem assim se veste é Bolsonarista, todos os outros tentam usar cores neutras. Outro exemplo da tensão que se vive no país: no dia do desfile, Marcelo Rebelo de Sousa falou com os jornalistas no Hotel onde estava hospedado. Um grupo de apoiantes de Bolsonaro chegou, entretanto. Aplaudiu o Presidente e sugeriu que os jornalistas os entrevistassem. Como isso não aconteceu, começaram a gritar “comunistas”. No desfile do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, que todos por aqui sabiam que ia acabar num comício de campanha de Bolsonaro, escutaram-se gritos de ordem contra Lula da Silva por parte dos milhares de apoiantes, “Lula ladrão, o teu lugar é na prisão”. E os jornalistas não são exceção. Uma das palavras de ordem é “Globo Lixo”, contra os profissionais da Rede Globo. Frases que Marcelo disse aos jornalistas portugueses não ter ouvido.

Na tribuna de honra, o candidato Bolsonaro tinha de um lado o empresário Luciano Hang, que está a ser investigado pela justiça, e do outro Marcelo Rebelo de Sousa. O facto não passou despercebido. Esta quinta-feira o jornal O Globo questionava: “Resta saber por que Rebelo de Sousa, chamado de ‘Professor’ pelos portugueses, se prestou ao embaraço de ser esnobado (menosprezado) de novo por Bolsonaro”. E mais, a jornalista estranha “que o experiente Marcelo Rebelo de Sousa, no segundo mandato como Presidente de Portugal, não tenha previsto que seria novamente alvo de constrangimento por parte de seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro”. E porque todos já sabiam o que ia acontecer, os presidentes do congresso, do Senado e do Supremo Tribunal Federal faltaram ao desfile em Brasília. Mas Marcelo esteve na primeira fila. Após o desfile, o editorial do jornal O Globo pedia mesmo a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral para investigar violações em atos bolsonaristas.