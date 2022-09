Isabel II. O segundo reinado mais longo da história

Há vários anos que Isabel II estava na lista dos reinados mais longos, na companhia de figuras de perto e de longe como Francisco José do Império Austro-húngaro, que reinou entre 2 de dezembro de 1848 e 21 de novembro de 1916, para um total de 67 anos e 33 dias, Hirohito, Imperador do Japão, que reinou entre 25 de dezembro de 1926 e 7 de janeiro de 1989, para um total de 62 anos e 13 dias.

O Rei de Portugal que esteve mais anos no cargo foi D. João I, que reinou 48 anos e 130 dias, menos nove anos que Al-Mustanir Billah, o califado fatimita, que deteve o poder durante 57 anos e 211 dias e está em 25.º lugar da lista dos maiores reinados.

Em 2015, mais precisamente no dia 10 de setembro, Isabel II ultrapassou a sua própria antecessora Vitória, a única outra mulher na lista, e tornou-se assim a monarca com o mais longo reinado, embora ainda com homens à sua frente.

No dia 7 de maio de 2022, Isabel II ultrapassou formalmente João II, grão-duque do Lichtenstein, que reinou 70 anos e 91 dias e no dia 12 de junho do mesmo ano deixou para trás Bhumibol Adulyadej, que foi Rei da Tailândia entre 9 de junho de 1946 e 13 de outubro de 2016.

Com a sua morte agora, aos XX anos, a rainha que marcou tantas gerações de britânicos, e não só, fica aquém dos 26.407 dias no trono, isto é, 72 anos e 110 dias, de Luís XIV de França. O “Rei Sol” reinou “apenas” até aos 76 anos, mas beneficiou do facto de ter subido ao trono alguns meses antes de fazer cinco, pelo que detém ainda o recorde.