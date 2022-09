​Isabel II em números

Veja também:

A vida da Rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos, conta-se também em números, das duas visitas oficiais que fez a Portugal, aos (cerca de) 150 milhões de súbditos que tinha no momento em que morreu. Conheça mais alguns dados curiosos deste reinado.



2 – Visitas oficiais a Portugal, em 1957 e 1985.



4 – Papas com quem se encontrou. João XXIII, João Paulo II e Francisco em Roma, Bento XVI no Reino Unido.

12 – Presidentes dos Estados Unidos da América com quem se encontrou pessoalmente desde que conheceu Harry Truman, quando ainda era princesa.

15 – Primeiros-ministros do Reino Unido que serviram Isabel II desde que subiu ao trono. Sendo que Harold Wilson foi primeiro-ministro de dois governos não consecutivos. Liz Truss, a última chefe de Governo, foi indigitada a 6 de setembro deste ano, naquele que seria o último ato oficial de Isabel II.

15 – Estados de que Isabel II era Chefe de Estado quando morreu. Inclui o Reino Unido, a Antígua e Barbuda, a Austrália, as Bahamas, o Belize, o Canadá, Granada, a Jamaica, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, São Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas, as Ilhas Salomão e o Tuvalu.

24 – Descendentes diretos de Isabel II. Quatro filhos, oito netos, 12 bisnetos

32 – Estados dos quais Isabel II foi Chefe de Estado ao longo do seu reinado. Nem todos em simultâneo, uma vez que alguns tornaram-se independentes, mantendo a monarquia, depois de outros se terem tornado repúblicas. Este número não inclui a Rodésia, que reconhecia Isabel II como Rainha, apesar de ela não ter reconhecido a independência nem o regime do país.

128 – Países que visitou na qualidade de Rainha

174 – Primeiros-ministros a quem Isabel II deu posse, em todos os países onde reinou, durante as décadas em que esteve no trono.

270 – Viagens ao estrangeiro durante o seu reinado

25.782 – Dias que Isabel II esteve no trono

1.661.669 – Quilómetros percorridos em viagens, na qualidade de Rainha.

150.000.000 – Número aproximado de súbditos de Isabel II, nos 15 Estados de que era Rainha, na altura em que morreu.