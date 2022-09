​Inundações Paquistão. Fundação AIS envia ajuda de emergência

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) anunciou o envio de uma ajuda de emergência às dioceses mais afetadas pelas inundações no Paquistão, na província de Sindh. Muitas pessoas perderam tudo o que tinham e dependem agora, exclusivamente, da caridade de instituições como a Igreja Católica.



Na diocese de Hyderabad, as 19 paróquias ficaram totalmente inundadas. “Muitas famílias refugiaram-se nas igrejas locais, uma vez que as suas casas foram inundadas com a água da chuva, mas muitas das igrejas estão também inundadas”, revela o bispo D. Samson Shukardin na mensagem que enviou à AIS.

“Milhares de famílias estão rodeadas pelas águas das cheias e milhares estão sentadas à beira da estrada sem condições adequadas. Não têm comida, nem água potável, abrigo, casas de banho ou assistência médica”, escreve aquele responsável, que confirma que “as crianças são quem mais sofre”. O consumo de água contaminada e os mosquitos já estão “a provocar doenças”, como a malária.

Na diocese de Karachi, o ambiente não é muito diferente. O arcebispo D. Benny Travis, que também escreveu à Fundação AIS a pedir ajuda, fala num cenário apocalíptico. Diz que as inundações “provocaram uma onda de morte e de destruição” e continuam a fazer estragos, “destruindo meios de subsistência e arrasando comunidades inteiras”.

“As pessoas vivem a céu aberto, as suas casas estão danificadas; as cheias cortaram estradas, as cadeias de abastecimento de mercadorias foram afetadas; o risco de surto de doenças é iminente devido às águas estagnadas e à previsão de mais chuvas”, sublinha.