​"Há vontade política" para trocar dívida de Cabo Verde por capital climático

O acordo ainda não está fechado, mas os ministérios das Finanças de Portugal e de Cabo Verde já estão a trabalhar na proposta técnica que vai transformar cerca de 170 milhões de euros em projetos de financiamento climático, avança o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

Em entrevista à Renascença, à margem das Conferências do Estoril, Ulisses Correia e Silva aponta ainda várias oportunidades de investimento no país para os empresários portugueses.

Admite que a inflação atingiu com violência Cabo Verde, quando começava a recuperar da pandemia, mas o turismo está a crescer, mesmo na época baixa.

Cabo Verde foi fortemente afetado pela pandemia, já viraram esta página?

A crise provocada pela pandemia da Covid-19 teve um impacto muito forte em Cabo Verde. Aliás, está classificado pelo Banco Mundial como um dos países mais impactados pela crise. Em termos económicos, tivemos uma contração de 14,8% em 2020, afetou o emprego, aumentou os níveis de pobreza.

A nível sanitário, fizemos um bom combate. Cabo Verde é um dos países africanos com maior nível de vacinação. Temos mais de 85% da população com idade superior a 12 anos vacinada. Vamos iniciar agora a vacinação dos cinco até aos 12 anos, isso tem funcionado, de facto, como um grande protetor.

É um país que vive muito do turismo. Como é que está a Cabo Verde nesta altura? Já começa a recuperar? Que avaliação faz?

Por causa dos níveis de combate à pandemia e do aumento do nível de segurança sanitária, tivemos a retoma do turismo em 2021. Isso provocou um crescimento de 7% no último ano. O emprego também recuperou e a atividade económica ganhou força novamente.

Estávamos todos animados e agora, com a invasão da Rússia na Ucrânia, esta guerra tem estado a provocar impactos extremamente gravosos, a nível da inflação, cujo impacto económico tende a ser tão ou mais grave do que o impacto da pandemia, a nível dos preços dos produtos energéticos.

Dependem apenas da energia?

Cabo Verde importa cerca de 80% daquilo que consome, ao nível do gás, gasóleo e gasolina. Isto impacta depois na eletricidade. E a nível dos produtos alimentares, cereais, temos também uma dependência muito forte e está a provocar novamente a necessidade de intervenção do Estado, e temos estado a intervir, para estabilizar os preços de forma a evitar que haja transmissão dessa inflação na sua totalidade para as pessoas e para as empresas. Isto depois representa custos elevadíssimos.

É nisto que temos estado a trabalhar, para ver se mais uma vez ultrapassamos esta fase mais difícil e criamos as condições para o país voltar a crescer em 2023 para níveis mais elevados.

No que concerne ao turismo, a retoma agora no Verão deste ano tem sido boa. A taxa de ocupação dos hotéis está elevada, no Sal e na Boa Vista anda à volta de 80 a 95% e num período em que em Cabo Verde, normalmente, é época baixa, no verão. Pensamos que no inverno podemos ter ainda muito maior nível de procura turística para podermos dinamizar ainda mais a economia.

Neste momento há oportunidades de investimento em Cabo Verde para as empresas portuguesas?

Sim, há e vai ser reforçado, até porque nós estamos a acelerar algumas outras prioridades. A questão da transição energética vai exigir um nível de investimento muito elevado, público e privado, e contamos que empresas portuguesas também possam estar interessadas.

Temos a estratégia da água para a agricultura. Em Cabo Verde chove pouco e de forma irregular, vamos ter que encontrar soluções estruturais para a agricultura. Estamos a investir fortemente na dessalinização da água, reutilização de águas residuais, a massificação da régua gota a gota, para podermos ter maiores condições de exercício da atividade agrícola. Isto pressupõe também investimentos e os privados podem criar aqui oportunidades também de investimento nesta área.

Temos ainda o desenvolvimento da economia azul, que é um grande potencial que Cabo Verde tem. Para além do turismo, que continuará a ser o motor de crescimento da economia do país, mas é um espaço onde se pode desenvolver mais e crescer mais.

Além disso, temos a economia digital, que é a nossa grande aposta também na transformação digital. Posicionar Cabo Verde como um hub digital em África.